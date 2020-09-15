Рада скасувала "довідки про несудимість" на місцевих виборах

Верховна Рада спростила реєстрацію кандидатів у депутати на місцевих виборах, дозволивши їм не подавати у виборчкоми так звані довідки про несудимість.

Джерело: засідання парламенту у вівторок

Деталі: За відповідний законопроєкт №3995 проголосували 325 народних депутатів з 226 необхідних.

Як пояснив його співавтор Роман Лозинський з фракції "Голос", кандидати при реєстрації і так вказують дані про несудимість, а ця довідка - лише привід стягти з них гроші.

"Це 200, 400, 800 гривень, посередники в регіонах, "прокладки", ті, хто "порєшають" вам питання. Це просто бізнес", - підкреслив Лозинський.

Своїм рішенням депутати вилучили зі статті 222 Виборчого кодексу норма про необхідність надавати у виборчі комісії довідку про наявність чи відсутність судимості, видану в МВС.