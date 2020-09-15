Рада отменила "справки о несудимости" на местных выборах

Верховная Рада упростила регистрацию кандидатов в депутаты на местных выборах, разрешив им не подавать в избиркомы так называемые справки о несудимости.

Источник: заседание парламента во вторник

Детали: За соответствующий законопроект №3995 проголосовали 325 народных депутатов из 226 необходимых.

Как пояснил его соавтор Роман Лозинский из фракции "Голос", кандидаты при регистрации и так указывают данные о несудимости, а эта справка - всего лишь повод взыскать с них деньги.

"Это 200, 400, 800 гривен, посредники в регионах, "прокладки", те, кто "порешают" вам вопросы. Это просто бизнес", - подчеркнул Лозинский.

Своим решением депутаты изъяли из статьи 222 Избирательного кодекса норму о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную в МВД.