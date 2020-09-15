Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна залучить 12 тисяч військових ЗСУ і сили НАТО до військових навчань

Вівторок, 15 вересня 2020, 14:23
Україна залучить 12 тисяч військових ЗСУ і сили НАТО до військових навчань
Фото armyinform.com.ua

Близько 12 тисяч осіб, 700 одиниць озброєння і військової техніки, а також військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО залучать до стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020", які пройдуть 22-25 вересня.  

Джерело: начальник Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран на брифінгу 15 вересня

Пряма мова: "Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО (США, Великої Британії) для спільного виконання навчально-бойових завдань".

Деталі: За даними Міноборони, до навчань залучать близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння і військової техніки.

Крім того, залучать радників Представництва НАТО в Україні, представників Офісу зв’язку НАТО в Україні, а також інструкторів, військових радників та спостерігачі від США, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини, Литовської Республіки, Республіки Польща.

Загалом за проведенням навчання будуть спостерігати до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

Повідомляється, що їх робота буде організована не тільки у військових частинах, підрозділах, штабах тактичного рівня, а і на пунктах управління стратегічного та оперативного рівнів.

За словами Тарана, проведення "Об’єднаних зусиль – 2020" дозволить продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, також підвищити взаємосумісність з силами і засобами НАТО.

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні силиМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Збройні сили
На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом
Останні новини
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
Усі новини...
Реклама: