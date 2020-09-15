Україна залучить 12 тисяч військових ЗСУ і сили НАТО до військових навчань

Близько 12 тисяч осіб, 700 одиниць озброєння і військової техніки, а також військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО залучать до стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020", які пройдуть 22-25 вересня.

Джерело: начальник Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран на брифінгу 15 вересня

Пряма мова: "Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи збройних сил країн-членів НАТО (США, Великої Британії) для спільного виконання навчально-бойових завдань".

Деталі: За даними Міноборони, до навчань залучать близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння і військової техніки.

Крім того, залучать радників Представництва НАТО в Україні, представників Офісу зв’язку НАТО в Україні, а також інструкторів, військових радників та спостерігачі від США, Великої Британії, Федеративної Республіки Німеччини, Литовської Республіки, Республіки Польща.

Загалом за проведенням навчання будуть спостерігати до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

Повідомляється, що їх робота буде організована не тільки у військових частинах, підрозділах, штабах тактичного рівня, а і на пунктах управління стратегічного та оперативного рівнів.

За словами Тарана, проведення "Об’єднаних зусиль – 2020" дозволить продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, також підвищити взаємосумісність з силами і засобами НАТО.