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Украина привлечет 12 тысяч военных ВСУ и силы НАТО к военным учениям

Вторник, 15 сентября 2020, 14:23
Фото armyinform.com.ua

Около 12 тысяч человек, 700 единиц вооружения и военной техники, а также военные подразделения вооруженных сил стран-членов НАТО привлекут к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия – 2020", которые пройдут 22-25 сентября.

Источник: начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран на брифинге 15 сентября

Прямая речь: "Впервые к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения вооруженных сил стран НАТО (США, Великобритании) для совместного выполнения учебно-боевых задач".

Детали: По данным Минобороны, к учениям привлекут около 12 тысяч человек и 700 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, привлекут советников Представительства НАТО в Украине, представителей Офиса связи НАТО в Украине, а также инструкторов, военных советников и наблюдателей от США, Великобритании, Федеративной Республики Германии, Литовской Республики, Республики Польша.

Всего за проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов, военных советников и наблюдателей.

Сообщается, что их работа будет организована не только в воинских частях, подразделениях, штабах тактического уровня, а и на пунктах управления стратегического и оперативного уровней.

По словам Тарана, проведение "Объединенных усилий – 2020" позволит продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, также повысить совместимость с силами и средствами НАТО.

Темы: Вооруженные силыМинобороны


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