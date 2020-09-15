Президент Австрії не бачить зв’язку між справою Навального і "Північним потоком-2"

Президент Австрії Александр ван дер Беллен вважає, що питання отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та будівництво газопроводу "Північний потік-2" не можна пов’язувати.

Про це він сказав у Відні на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, замах на пана Навального не може пройти повз нас без коментарів. Європейське суспільство буде реагувати і дискутувати. Але я особисто, підкреслюю, я особисто, не бачу взамозв’язку між між "Північним потоком-2" та отруєнням Навального", - сказав австрійський президент.

Він додав, що, на його погляд, "Північний потік-2" є комерційним проєктом, яке має політичний аспект. Ван дер Беллен нагадав, що "Газпром" понад 50 років постачає газ до Австрії.

"Ми розуміємо чутливість цього питання, але це комерційне питання між партнерами, які десятиріччями співпрацюють разом. І такий тип питань вирішується у Європі, а не у Вашингтоні", - сказав австрійський президент.

Він додав, що поки справа Навального не розслідувана до кінця, тому не варто робити передчасних висновків.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір погоджувати з європейськими партнерами будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".