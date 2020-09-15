Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Австрии не видит связи между делом Навального и "Северным потоком-2"

Вторник, 15 сентября 2020, 14:38

Президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2" нельзя связывать.

Об этом он сказал в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев. Европейское общество будет реагировать и дискутировать. Но я лично, подчеркиваю, я лично, не вижу взаимосвязи между между "Северным потоком-2" и отравлением Навального", - сказал австрийский президент.

Он добавил, что, по его мнению, "Северный поток-2" является коммерческим проектом, который имеет политический аспект. Ван дер Беллен напомнил, что "Газпром" более 50 лет поставляет газ в Австрию.

"Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", - сказал австрийский президент.

Он добавил, что пока дело Навального не расследовано до конца, поэтому не стоит делать преждевременных выводов.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена согласовывать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Она также отметила, что еще не приняла окончательное решение о том, коснутся ли любые действия против Москвы газопровода "Северный поток-2".

Темы: НавальныйАвстрияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Навальный
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: