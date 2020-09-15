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В Україну йдуть заморозки

Вівторок, 15 вересня 2020, 15:07
Фото unsplash.com

18-19 вересня в Україні очікується різке зниження температури повітря і нічні заморозки.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "18-19 вересня внаслідок вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°".

Деталі: 18 вересня заморозки очікуються на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині.

18 та 19 вересня вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°.

Повідомляється, що середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с.

20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода, а 23-25 вересня очікується поступове підвищення температури.

Українська правда
Теми: погода


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