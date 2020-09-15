В Украину идут заморозки
18-19 сентября в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха и ночные заморозки.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°".
Детали: 18 сентября заморозки ожидаются на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.
18 и 19 сентября днем до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°.
Сообщается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.
Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.
20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры.