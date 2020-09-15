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В Украину идут заморозки

Вторник, 15 сентября 2020, 15:07
В Украину идут заморозки
Фото unsplash.com

18-19 сентября в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха и ночные заморозки.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°".

Детали: 18 сентября заморозки ожидаются на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.

18 и 19 сентября днем ​​до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°.

Сообщается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 ​​сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Украинская правда
Темы: погода
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