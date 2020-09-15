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Американський есмінець Roosevelt прямує у Чорне море

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:09

Есмінець з керованими ракетами класу "Арлі Берк" USS Roosevelt 15 вересня почав рухатися до Чорного моря для участі в операціях із забезпечення безпеки на морі спільно з союзниками і партнерами НАТО в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу 6-го флоту США.

Це вже шостий візит корабля ВМС США в Чорне море з початку 2020 року. Останнім кораблем, який відвідав цей регіон, був USS Porter липні під час навчань Sea Breeze 2020.

Зазначається, що Roosevelt зосередиться на зміцненні регіональної морської стабільності, загальної готовності та військово-морського потенціалу.

"Roosevelt з нетерпінням чекав можливості відправитися в плавання по Чорному морю разом з нашими союзниками і партнерами по НАТО", - сказав командувач флотом США Райан Кендалл.

Операції корабля в Чорному морі зміцнять оперативну сумісність з союзниками і партнерами НАТО і продемонструють колективну рішучість забезпечити безпеку Чорного моря в рамках операції "Атлантична рішучість".

Roosevelt - один з чотирьох есмінців ВМС США, що базуються в Іспанії і призначені командувачем оперативною групою 65 на підтримку інтегрованої архітектури протиповітряної оборони НАТО.

6-й флот США, штаб-квартира якого знаходиться в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.

Теми: Чорне мореСШАарміятранспортУкраїна


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