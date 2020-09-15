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Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море

Вторник, 15 сентября 2020, 16:09

Эсминец с управляемыми ракетами класса "Арле Берк" USS Roosevelt 15 сентября начал двигаться к Черному морю для участия в операциях по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу 6-го флота США.

Это уже шестой визит корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Последним кораблем, посетившим этот регион, был USS Porter июле во время учений Sea Breeze 2020.

Отмечается, что Roosevelt сосредоточится на укреплении региональной морской стабильности, общей готовности и военно-морского потенциала.

"Roosevelt с нетерпением ждал возможности отправиться в плавание по Черному морю вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказал командующий флотом США Райан Кендалл.

Операции корабля в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции "Атлантическая решимость".

Рузвельт - один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся в Испании и предназначены командующим оперативной группой 65 на поддержку интегрированной архитектуры противовоздушной обороны НАТО.

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Темы: Черное мореСШАармиятранспортУкраина


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