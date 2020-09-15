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Зеленський: У нас немає відносин з Росією, є тільки початок діалогу

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:25
Зеленський: У нас немає відносин з Росією, є тільки початок діалогу

Президент Володимир Зеленський вважає, що словом "відносини" те, що відбувається між Україною і РФ, назвати не можна, тому що була незаконна анексія Росією Криму і йде війна на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна і заява Зеленського на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом Австрії Олександром Ван дер Беленом у відповідь на питання про те, які у нього стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним

Пряма мова: "На жаль, ми втратили це слово ("відносини" – ред.). І втратили значення цього слова між нашими країнами після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході України…

А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні – немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що "між нами".

Деталі: Зеленський зазначив, що раніше українці і росіяни називали один одного "братами і сестрами", і між країнами були прекрасні відносини.

При цьому Зеленський вказав, що керівництво України і РФ почали говорити, що призвело до режиму тиші, який "складніше, ніж ми думали, але він є", завдяки чому Україна змогла все-таки повернути додому 140 своїх громадян.

"Я вважаю, що це і є початок діалогу. А з приводу "відносин" нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити", - додав він.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРосіяУкраїна
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