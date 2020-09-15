Зеленский: У нас нет отношений с Россией, есть только начало диалога

Президент Владимир Зеленский считает, что словом "отношения" то, что происходит между Украиной и РФ, назвать нельзя, потому что была незаконная аннексия Россией Крыма и идет война на Донбассе.

Источник: Интерфакс-Украина и заявление Зеленского на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом в ответ на вопрос о том, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным

Прямая речь: "К сожалению, мы потеряли это слово ("отношения" – ред.). И потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины…

А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня – нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами".

Детали: Зеленский отметил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами", и между странами были прекрасные отношения.

При этом Зеленский указал, что руководство Украины и РФ начали говорить, что привело к режиму тишины, который "сложнее, чем мы думали, но он есть", благодаря чему Украина смогла все-таки вернуть домой 140 своих граждан.

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", - добавил он.