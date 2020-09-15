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Трамп розповів, що хотів "прибрати" Асада - всупереч попереднім заявам

Вівторок, 15 вересня 2020, 17:52

Президент США Дональд Трамп розповів, що хотів "прибрати" президента Сирії Башара аль-Асада у 2017 році - всупереч своїм попереднім твердженням, що таких намірів не було.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Washington Post, про це він сказав 15 вересня у програмі "Fox and Friends" на телеканалі Foxnews.

Трамп заявив, що у 2017 році готувався план з ліквідації президента Сирії Башара аль-Асада і він (Трамп) схвалював його, але тодішній міністр оборони Джеймс Меттіс виступив проти. 

Слова президента пролунали у контексті загальної критики на адерсу Меттіса. 

"Я б скоріше "прибрав" його. Усе було готово. Меттіс не захотів цього робити. Меттіс був дуже переоціненим генералом", - заявив Дональд Трамп.

Він додав, що при цьому не шкодує про рішення не чіпати Асада.

Нагадаємо, у 2018 році у книзі "Страх" журналіста Боба Будворда, члена редколегії The Washingtom Post, йшлося про те, що Дональд Трамп у 2017 році після хімічної атаки Асада проти цивільних громадян вимагав від Пентагону ліквідувати його.

Тоді Трамп на запитання про достовірність цієї інформації сказав, що убивство Асада "ніколи навіть не обговорювалося".

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