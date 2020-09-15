Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп рассказал, что хотел "убрать" Асада - вопреки предыдущим заявлениям

Вторник, 15 сентября 2020, 17:52

Президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада в 2017 году - вопреки своим предыдущим утверждением, что таких намерений не было.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post, об этом он сказал 15 сентября в программе "Fox and Friends" на телеканале Foxnews.

Трамп заявил, что в 2017 году готовился план по ликвидации президента Сирии Башара аль-Асада и он (Трамп) одобрял его, но тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис выступил против.

Слова президента прозвучали в контексте общей критики в адрес Мэттиса.

"Я бы скорее "убрал" его. Все было готово. Мэттис не захотел этого делать. Мэттис был очень переоцененным генералом", - заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что при этом не жалеет о решении отказаться от плана.

Напомним, в 2018 году в книге "Страх" журналиста Боба Будворда, члена редколлегии The Washingtom Post, появилась информация о том, что Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки Асада против гражданских лиц требовал от Пентагона ликвидировать его.

Тогда Трамп на вопрос о достоверности этой информации сказал, что убийство Асада "никогда даже не обсуждалось".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: У нас нет отношений с Россией, есть только начало диалога

Полковник и пресс-секретарь бригады подорвались на растяжке возле Шумов на Донбассе

фото, видеоПросил "плюшки": НАБУ опубликовало материалы следствия по Юрченко

Рада официально осудила действия Лукашенко

Кернес заболел COVID-19: он в стабильно тяжелом состоянии

В Киеве - рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии

Все новости...
Последние новости
18:40
инфографика"Слуга народа" обогнала "ЕС" в Киеве – опрос
18:37
фотоОдин из хасидов решил пробраться в Украину по болоту: запрет на въезд на 5 лет
18:29
"Помощник" Юрченко говорит, что денег не брал и на нардепа не работает
18:28
Roshen купила дворец культуры в Киеве, чтобы создать новый концертный зал
18:22
инфографикаВыборы мэра Киева: Притула уже второй в рейтинге после Кличко
18:21
Гривня на закрытии межбанка ослабла
18:15
Шкарлет рассказал, что будет с учительскими зарплатами в 2021 году
18:14
Профильный комитет Рады разрабатывает законопроект по е-чеку для малого бизнеса – Гетманцев
17:52
Трамп рассказал, что хотел "убрать" Асада - вопреки предыдущим заявлениям
17:49
Из COVID-фонда потратили 35% от общей суммы – Минфин
Все новости...