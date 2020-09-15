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Трамп рассказал, что хотел "убрать" Асада - вопреки предыдущим заявлениям

Вторник, 15 сентября 2020, 17:52

Президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада в 2017 году - вопреки своим предыдущим утверждением, что таких намерений не было.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post, об этом он сказал 15 сентября в программе "Fox and Friends" на телеканале Foxnews.

Трамп заявил, что в 2017 году готовился план по ликвидации президента Сирии Башара аль-Асада и он (Трамп) одобрял его, но тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис выступил против.

Слова президента прозвучали в контексте общей критики в адрес Мэттиса.

"Я бы скорее "убрал" его. Все было готово. Мэттис не захотел этого делать. Мэттис был очень переоцененным генералом", - заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что при этом не жалеет о решении отказаться от плана.

Напомним, в 2018 году в книге "Страх" журналиста Боба Будворда, члена редколлегии The Washingtom Post, появилась информация о том, что Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки Асада против гражданских лиц требовал от Пентагона ликвидировать его.

Тогда Трамп на вопрос о достоверности этой информации сказал, что убийство Асада "никогда даже не обсуждалось".

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