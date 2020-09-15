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Комітет обрав новий склад комісії з відбору САП: попередні два Рада не підтримала

Вівторок, 15 вересня 2020, 19:20

Комітет Верхової Ради обрав новий склад комісії з відбору САП, який має затвердити парламент. Попередні два склади нардепи не підтримали.

Джерело: "Чесно"

Деталі: Сімома представниками Ради в комісії стануть:

  • В'ячеслав Навроцький ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ) - 19 голосів "за";
  • Олена Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувач кафедри у Таврійському національному університеті) - 17 голосів;.
  • Андрій Гуджал (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань) - 17 голосів;
  • Олексій Дрозд ("Слуга народу", начальник відділу докторантури у Національній академії внутрішніх справ) - 17 голосів;
  • Катерина Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України) - 16 голосів;
  • Богдан Романюк (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету) - 16 голосів;
  • Євген Соболь ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права у Центральноукраїнському державному педагогічний університеті) - 12 голосів.

Варто зазначити, що новими у цьому складі є лише 2 представниці комісії - Олена Бусол і Катерина Коваль. П’ятеро інших - вже були у складах попередніх комісій, яким відмовляла Рада.

Довідково: Парламент обирає 7 з 11 членів комісії. У листопаді минає 5-річний термін, на який призначали попередній склад керівництва САП. Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні.

Нагадаємо: Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет.

Йдеться про Журавльова, Куця, Романюка і Удалову.

Строк повноважень нинішнього керівника САП Назара Холодницького закінчується у листопаді 2020 року.

Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Читайте більше: Помічник нардепа-ексрегіонала, топміліціонер часів Януковича чи антикорупціонери: хто вибиратиме голову САП

Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна Радакомітети


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