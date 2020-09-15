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Комитет избрал новый состав комиссии по отбору САП: предыдущие два Рада не поддержала

Вторник, 15 сентября 2020, 19:20
Комитет избрал новый состав комиссии по отбору САП: предыдущие два Рада не поддержала

Комитет Верховой Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП, который должен утвердить парламент. Предыдущие два состава нардепы не поддержали.

Источник: "Чесно"

Детали: Семью представителями Рады в комиссии станут:

  • Вячеслав Навроцкий ( "Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел) - 19 голосов "за";
  • Елена Аист (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующая кафедрой в Таврическом национальном университете) - 17 голосов;
  • Андрей Гуджал (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований) - 17 голосов;
  • Алексей Дрозд ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры в Национальной академии внутренних дел) - 17 голосов;
  • Екатерина Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины) - 16 голосов;
  • Богдан Романюк (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета) - 16 голосов;
  • Евгений Соболь ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральном государственном педагогическом университете) - 12 голосов.

Стоит отметить, что новыми в этом составе есть только 2 представительницы комиссии - Елена Аист и Екатерина Коваль. Пятеро других - уже были в составах предыдущих комиссий, которым отказывала Рада.

Справка: Парламент избирает 7 из 11 членов комиссии. В ноябре истекает 5-летний срок, на который назначали предыдущий состав руководства САП. Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе.

Напомним: Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет.

Речь идет о Журавлеве, Куце, Романюке и Удаловой.

Срок полномочий нынешнего руководителя САП Назара Холодницкого заканчивается в ноябре 2020 года.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

Читайте больше: Помощник нардепа-ексрегионала, топмилиционер времен Януковича или антикоррупционеры: кто будет выбирать главу САП

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Темы: Антикоррупционная прокуратураВерховная Радакомитеты
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