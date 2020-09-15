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В МЗС підтвердили загибель українця на курорті в Болгарії

Вівторок, 15 вересня 2020, 20:37

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що в Болгарії на чорноморському курорті Сонячний берег потонув українець.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це повідомили у пресслужбі МЗС.

"За повідомленням Посольства України в Болгарії, 11 вересня 2020 року на місцевому курорті Сонячний берег потонув громадянин України. За фактом загибелі нашого співвітчизника місцевими правоохоронними органами відкрито досудове провадження. Консул перебуває в контакті з рідними загиблого, яким надається необхідна консульсько-правова допомога у цій справі", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, раніше болгарські ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли, що 11 вересня на Сонячному березі потонув 31-річний громадянин України. Він прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув. 

Болгарія є однією з небагатьох курортних країн, які приймають туристів з України, та наразі входить до "зеленого списку" України за ситуацією з поширенням коронавірусу.

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