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В МИД подтвердили гибель украинца на курорте в Болгарии

Вторник, 15 сентября 2020, 20:37

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег утонул украинец.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 года на местном курорте Солнечный берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь по этому делу", - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее болгарские СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что 11 сентября на Солнечном берегу утонул 31-летний гражданин Украины. Он прибыл в Болгарию около полуночи того же дня, когда погиб.

Болгария является одной из немногих курортных стран, принимающих туристов из Украины, и сейчас входит в "зеленый список" Украины по ситуации с распространением коронавируса.

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