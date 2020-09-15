Київське "Динамо" пробилося до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів. У 3 кваліфікаційному раунді турніру кияни з рахунком 2:0 перемогли віце-чемпіонів Нідерландів - "АЗ Алкмар".

Поєдинок пройшов у вівторок 15 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Перший тайм пройшов без особливих моментів біля обох воріт. У перші 45-ть хвилин гості навіть зуміли забити гол, але лише після того, як м`яч залишив межі поля, і суддя взяття воріт, логічно, скасував.

Другий тайм був більш конструктивним для обох команд в атаці. На 48-й хвилині після удару Келвіна Стенгса м`яч пролетів поруч зі штангою воріт "Динамо". За дві хвилини динамівці відкривають рахунок у грі. Після пасу Віталія Буяльського Жерсон Родрігеш пробив під поперечку воріт - 1:0.

На 60-й хвилині Владислав Супряга міг зробити рахунок 2:0, але не зумів переграти воротаря "АЗ" з пари метрів. У завершальні хвилини матчу "Динамо" не закрилося на своїй половині і зуміло збільшити рахунок. Після пасу з флангу від Томаша Кендзьори помилився на виході воротар нідерландців, і Микола Шапаренко забив гол ударом головою у порожні ворота - 2:0.

На 88-й хвилині вже вдача була за киянами, коли двічі гравці "АЗ" влучали у поперечку воріт "Динамо". За весь матч у "Динамо" було чотири удари у площину воріт, а в їх суперника лише один.

У плей-офф раунді Ліги Чемпіонів "Динамо" зустрінеться з переможцем матчу "Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія).