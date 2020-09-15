Киевское "Динамо" пробилось в плей-офф раунда Лиги Чемпионов. В 3 квалификационном раунде турнира киевляне со счетом 2: 0 победили вице-чемпионов Нидерландов - "АЗ Алкмар".

Поединок прошел во вторник 15 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Первый тайм прошел без особых моментов у обоих ворот. В первые 45-ть минут гости даже сумели забить гол, но только после того, как мяч покинул пределы поля, и судья взятие ворот, логично, отменил.

Второй тайм был более конструктивным для обеих команд в атаке. На 48-й минуте после удара Келвина Стенгса мяч пролетел рядом со штангой ворот "Динамо". За две минуты динамовцы открывают счет в игре. После паса Виталия Буяльского Жерсон Родригеш пробил под перекладину ворот - 1:0.

На 60-й минуте Владислав Супряга мог сделать счет 2:0, но не сумел переиграть вратаря "АЗ" с пары метров. В заключительные минуты матча "Динамо" не закрылось на своей половине и сумело увеличить счет. После паса с фланга от Томаша Кенджоры ошибся на выходе вратарь нидерландцев, и Николай Шапаренко забил гол ударом головой в пустые ворота - 2: 0.

На 88-й минуте уже удача была за киевлянами, когда дважды игроки "АЗ" попадали в перекладину ворот "Динамо". За весь матч у "Динамо" было четыре удара в створ ворот, а в их соперника только один.

В плей-офф раунде Лиги Чемпионов "Динамо" встретится с победителем матча "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Вена, Австрия).