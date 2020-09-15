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На Буковині лікарні завантажені на 52,5%

Вівторок, 15 вересня 2020, 23:28
На Буковині лікарні завантажені на 52,5%

У Чернівецькій області медичні заклади, які надають допомогу недужим на коронавірус, завантажені на 52,5%.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "Майже 100 госпіталізованих за минулу добу. Іще дві лікарні почали приймати хворих на COVID-19, додали ліжка у Сторожинці.

Однак, навіть за таких умов медичні заклади, які надають допомогу недужим на коронавірус, завантажені на 52,5%. Як відомо, аби вийти із "червоної" зони, цей показник має бути менше 50%".

Деталі: За добу в регіоні 99 нових хворих на коронавірус, а одужали – 76 людей. Тестів зробили 15 вересня 1034 штуки.

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Українська правда

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Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія
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