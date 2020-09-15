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На Буковине больницы загружены на 52,5%

Вторник, 15 сентября 2020, 23:28
На Буковине больницы загружены на 52,5%

В Черновицкой области медицинские учреждения, оказывающие помощь больным на коронавирус, загружены на 52,5%.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "Почти 100 госпитализированных за прошедшие сутки. Еще две больницы начали принимать больных COVID-19, добавили кровати в Сторожинце.

Однако, даже при таких условиях медицинские учреждения, оказывающие помощь больным на коронавирус, загружены на 52,5%. Как известно, чтобы выйти из "красной" зоны, этот показатель должен быть меньше 50%".

Детали: За сутки в регионе 99 новых больных коронавирусом, а выздоровели - 76 человек. Тестов сделали 15 сентября 1034 штуки.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия
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