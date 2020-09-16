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Коболєв розраховує на $2 млрд від Росії за транзит газу у цьому році

Середа, 16 вересня 2020, 01:03
Коболєв розраховує на $2 млрд від Росії за транзит газу у цьому році

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає, що від російського "Газпрому" Україна отримає близько 2 мільярдів доларів за використання нашої газотранспортної системи. 

Джерело: Коболєв в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій

Пряма мова: "Я думаю, що ця цифра буде близька до 2 мільярдів доларів".

Деталі: Коболєв пояснив, що принцип "качай або плати", закріплений раніше, позитивно впливає на дохід української ГТС, оскільки Росія платить за заброньовані потужності, а не за об’єми прокачаного газу. 

Очільник "Нафтогазу" також сумнівається, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2". На думку Коболєва, це залежить від санкцій США проти російського газопроводу. 

Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: газНафтогазРосія
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