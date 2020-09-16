Коболєв розраховує на $2 млрд від Росії за транзит газу у цьому році
Середа, 16 вересня 2020, 01:03
Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає, що від російського "Газпрому" Україна отримає близько 2 мільярдів доларів за використання нашої газотранспортної системи.
Джерело: Коболєв в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій
Пряма мова: "Я думаю, що ця цифра буде близька до 2 мільярдів доларів".
Деталі: Коболєв пояснив, що принцип "качай або плати", закріплений раніше, позитивно впливає на дохід української ГТС, оскільки Росія платить за заброньовані потужності, а не за об’єми прокачаного газу.
Очільник "Нафтогазу" також сумнівається, що Німеччина відмовиться від "Північного потоку-2". На думку Коболєва, це залежить від санкцій США проти російського газопроводу.
Нагадаємо:
- За січень-серпень 2020 року група "Нафтогаз", за попередніми даними, сплатила до держбюджету 92,5 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).
Ольга Гетьманець, УП