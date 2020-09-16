Коболев рассчитывает на $2 млрд от России за транзит газа в этом году
Среда, 16 сентября 2020, 01:03
Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что от российского "Газпрома" Украина получит около 2 миллиардов долларов за использование нашей газотранспортной системы.
Источник: Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой
Прямая речь: "Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардам долларов".
Детали: Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.
Глава "Нафтогаз" также сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.
Напомним:
- За январь-август 2020 года группа "Нафтогаз", по предварительным данным, перечислила в госбюджет 92,5 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года - 39,6 млрд грн).
Ольга Гетьманец, УП