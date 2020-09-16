Коболев рассчитывает на $2 млрд от России за транзит газа в этом году

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что от российского "Газпрома" Украина получит около 2 миллиардов долларов за использование нашей газотранспортной системы.

Источник: Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой

Прямая речь: "Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардам долларов".

Детали: Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.

Глава "Нафтогаз" также сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.

Напомним: