Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коболев рассчитывает на $2 млрд от России за транзит газа в этом году

Среда, 16 сентября 2020, 01:03

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что от российского "Газпрома" Украина получит около 2 миллиардов долларов за использование нашей газотранспортной системы.

Источник: Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой

Прямая речь: "Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардам долларов".

Детали: Коболев пояснил, что принцип "качай или плати", закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа.

Глава "Нафтогаз" также сомневается, что Германия откажется от "Северного потока-2". По мнению Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.

Напомним: 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: газНефтегазРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

документДело Шеремета: в ЕСПЧ поступило заявление Антоненко против Украины

"Динамо" проходит в финальный раунд Лиги Чемпионов

Новости 15 сентября: взятка для "слуги", хасиды в Умани

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

инфографика"Слуга народа" обгоняет "ЕС" в Киеве – "Рейтинг"

инфографикаВыборы мэра Киева: Притула уже второй в рейтинге после Кличко

Все новости...
газ
Зеленский отмечает, что "Северный поток-2" является вызовом энергобезопасности всей Европы
Газопровод под Киевом, где прорвало трубу, будут чинить несколько дней
Возле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу
Последние новости
01:43
В России предлагают блокировать интернет-ресурсы без решения суда
01:03
Коболев рассчитывает на $2 млрд от России за транзит газа в этом году
00:22
Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь
23:55
документДело Шеремета: в ЕСПЧ поступило заявление Антоненко против Украины
23:28
На Буковине больницы загружены на 52,5%
22:56
"ЕС" рассматривает Марину Порошенко первым номером в Киевсовет – источники
22:15
инфографикаБольше всего на рекламу в августе потратили "За будущее" и "Слуга народа" - Чесно
21:56
"Динамо" проходит в финальный раунд Лиги Чемпионов
21:29
Новости 15 сентября: взятка для "слуги", хасиды в Умани
21:14
Компания Apple представила новые Apple Watch Series 6
Все новости...