У Росії пропонують блокувати інтернет-ресурси без рішення суду 

До Держдуми Росії внесли законопроєкт, яким пропонують дозволити силовикам блокувати "екстремістські" інтернет-ресурси без звернення до суду.

Джерело: "Радио Свобода"

Деталі: Для цього правоохоронцям буде досить висновку одного експерта. Серед авторів ініціативи є член правлячої партії "Єдина Росія". Вони стверджують, що існуючи порядок блокування займає багато часу. У той час порушники закону можуть "безкарно займатись незаконною діяльністю".

Наразі зупинити роботу сайту можливо лише за рішенням суду. Екстремістські сайти включаються Роскомнаглядом до Єдиного реєстру забороненої інформації після виявлення в них відповідних ознак.

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