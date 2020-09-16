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У Росії пропонують блокувати інтернет-ресурси без рішення суду 

Середа, 16 вересня 2020, 01:43

До Держдуми Росії внесли законопроєкт, яким пропонують дозволити силовикам блокувати  "екстремістські" інтернет-ресурси без звернення до суду. 

Джерело: "Радио Свобода

Деталі: Для цього правоохоронцям буде досить висновку одного експерта. Серед авторів ініціативи є член правлячої партії "Єдина Росія". Вони стверджують, що існуючи порядок блокування займає багато часу. У той час порушники закону можуть "безкарно займатись незаконною діяльністю". 

Наразі зупинити роботу сайту можливо лише за рішенням суду. Екстремістські сайти включаються Роскомнаглядом до Єдиного реєстру забороненої інформації після виявлення в них відповідних ознак. 

Нагадаємо: 

  • З 1 листопада 2019 року в Росії набрала чинності значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет".
  • Документ зобов’язує інтернет-провайдерів встановлювати надане контрольним органом, Роскомнаглядом, обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить відомству здійснювати централізоване управління нею.

Українська правда
Теми: Росіяінтернет


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