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В России предлагают блокировать интернет-ресурсы без решения суда

Среда, 16 сентября 2020, 01:43

В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагают разрешить силовикам блокировать "экстремистские" интернет-ресурсы без обращения в суд.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Для этого правоохранителям будет достаточно выводу одного эксперта. Среди авторов инициативы является член правящей партии "Единая Россия". Они утверждают, что существующие порядок блокировки занимает много времени. В то время нарушители закона могут "безнаказанно заниматься незаконной деятельностью".

Сейчас остановить работу сайта возможно только по решению суда. Экстремистские сайты включаются Роскомнадзор в Единый реестр запрещенной информации после обнаружения в них соответствующих признаков.

Напомним:

  • С 1 ноября 2019 года в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".
  • Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Украинская правда
Темы: Росcияинтернет


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