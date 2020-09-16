В России предлагают блокировать интернет-ресурсы без решения суда

В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагают разрешить силовикам блокировать "экстремистские" интернет-ресурсы без обращения в суд.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Для этого правоохранителям будет достаточно выводу одного эксперта. Среди авторов инициативы является член правящей партии "Единая Россия". Они утверждают, что существующие порядок блокировки занимает много времени. В то время нарушители закона могут "безнаказанно заниматься незаконной деятельностью".

Сейчас остановить работу сайта возможно только по решению суда. Экстремистские сайты включаются Роскомнадзор в Единый реестр запрещенной информации после обнаружения в них соответствующих признаков.

Напомним: