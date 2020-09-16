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Палестинці ракетами обстріляли Ізраїль під час підписання мирних угод

Середа, 16 вересня 2020, 02:31
Фото: The Times of Israel

Сектор Гази завдав ракетного удару по Ізраїлю у час, коли у столиці США відбувалось підписання мирних угод між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном. 

Джерело: The Times of Israel 

Деталі: Сирени лунали у містах Ашкелон та Ашдод. Через них десятки тисяч мешканців сховались у бомбосховища. Зазначається, що загиблих внаслідок обстрілу не було, проте поранення отримали щонайменше 10 осіб. 

У цей час у Вашингтоні відбувалась урочиста церемонія підписання угод між Ізраїлем та двома арабськими країнами. На події був присутній президент США Дональд Трамп. Домовленості між країнами спрямовані на встановлення миру на Близькому Сході. 

Угоди, хоча і не охоплюють конфлікт між Ізраїлем та палестинцями, проте є важливими, з огляду на те, що і Об'єднані Арабські Емірати, і Бахрейн підтримують палестинську сторону. 

Українська правда
Теми: ІзраїльСША


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