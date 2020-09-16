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Палестинцы ракетами обстреляли Израиль во время подписания мирных соглашений

Среда, 16 сентября 2020, 02:31
Фото: The Times of Israel

Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю во время, когда в столице США происходило подписание мирных соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сирены звучали в городах Ашкелон и Ашдод. Из-за них десятки тысяч жителей укрылись в бомбоубежища. Отмечается, что погибших в результате обстрела не было, однако ранения получили по меньшей мере 10 человек.

В это время в Вашингтоне проходила торжественная церемония подписания соглашений между Израилем и двумя арабскими странами. На событии присутствовал президент США Дональд Трамп. Договоренности между странами направленные на установление мира на Ближнем Востоке.

Соглашения, хотя и не охватывают конфликт между Израилем и палестинцами, однако важны, учитывая то, что и Объединенные Арабские Эмираты, и Бахрейн поддерживают палестинскую сторону.

Украинская правда
Темы: ИзраильСША


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