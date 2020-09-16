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76 жертв коронавірусу за добу і майже 3 тисячі нових хворих в Україні

Середа, 16 вересня 2020, 09:06

За добу 15 вересня в Україні було підтверджено 2 958 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, померла рекордна кількість хворих – 76, а одужали 1 514 пацієнтів.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Пряма мова голови МОЗ: "За останню добу в Україні зафіксовано 76 летальних випадків – це антирекорд щодо кількості померлих. Одужали при цьому 1514 пацієнтів – це найбільша кількість одужавших за добу за весь час пандемії".

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що  15 вересня госпіталізували 504 людини.

З усіх хворих на COVID, виявлених за останню добу, – 231 дитина і 149 медпрацівників (за весь час пандемії – 10 558 дітей і 13 249 медпрацівників захворіли з усіх 162 660 осіб, які захворіли).

Найбільше нових випадків зафіксовано у Тернопільській області (380), місті Київ (356), Одеській області (284), у Харківській області (272, з них у самому Харкові – 190).

 

15 вересня в країні було проведено 51 590 тестувань, із них 27 794 методом ПЛР і 23 796 методом ІФА.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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