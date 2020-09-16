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COVID в Украине: за сутки – рекордные количества и смертей, и выздоровлений

Среда, 16 сентября 2020, 09:06
COVID в Украине: за сутки – рекордные количества и смертей, и выздоровлений

За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Прямая речь главы МОЗ: "За последние сутки в Украине зафиксировано 76 летальных случаев – это антирекорд по количеству умерших. Выздоровели при этом 1 514 пациентов – это самое большое количество выздоровевших в сутки за все время пандемии".

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 15 сентября были госпитализированы 504 человека.

Из всех больных COVID, выявленных за последние сутки, – 231 ребенок и 149 медработников (за все время пандемии – 10 558 детей и 13 249 медработников заболели из всех 162 660 заболевших).

Больше всего новых случаев зафиксировано в Тернопольской области (380), городе Киев (356), Одесской области (284), в Харьковской области (272, из них в самом Харькове – 190).

 

15 сентября в стране было проведено 51 590 тестирований, из них 27 794 методом ПЦР и 23 796 методом ИФА.

От УП: До сих пор максимальное число суточных случаев было за сутки 10 сентября – 3144, а максимальная летальных случаев было зафиксировано за сутки 11 сентября – 72. Подробнее о ситуации с COVID в Украине и мире смотрите нашу инфографику.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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