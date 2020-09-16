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76 жертв коронавируса за сутки и почти 3 тысячи новых больных в Украине

Среда, 16 сентября 2020, 09:06

За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 15 сентября были госпитализированы 504 человека.

Из всех больных COVID, выявленных за последние сутки, – 231 ребенок и 149 медработников (за все время пандемии – 10 558 детей и 13 249 медработников заболели).

Больше всего новых случаев зафиксировано в Тернопольской области (380), городе Киев (356), Одесской области (284), в Харьковской области (272, из них в самом Харькове – 190).

 

15 сентября в стране было проведено 51 590 тестирований, из них 27 794 методом ПЦР и 23 796 методом ИФА.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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