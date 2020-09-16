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В Японії призначили нового прем'єра

Середа, 16 вересня 2020, 09:15
В Японії призначили нового прем'єра
tokyoweekender.com

Йосіхіде Суга обраний новим прем'єр-міністром Японії замість Сіндзо Абе.

Джерело: CNN

Деталі: Японський парламент у середу проголосував за призначення 71-річного голови правлячої Ліберально-демократичної партії головою уряду. Колишній робітник картонної фабрики і син фермера став лідером третьої за величиною економіки світу.

Суга був обраний лідером ЛДП у понеділок, набравши близько 70% голосів, але йому все ще потрібна була підтримка національного законодавчого органу країни для того, щоб він міг офіційно стати прем'єр-міністром.

Новий прем'єр-міністр оголосить склад свого кабінету, перш ніж він буде приведений до присяги імператором Нарухіто в Імператорському палаці в Токіо в середу вдень.

Кабінет міністрів, як очікується, буде включати велику кількість колишніх призначенців Абе.

Сіндзо Абе, який найдовше перебував на посаді прем'єр-міністра Японії, у серпні оголосив про намір піти у відставку через проблеми зі здоров'ям, пов'язані з колітом (захворюванням кишечника).

Суга був правою рукою колишнього японського лідера протягом майже 8 років перебування Абе при владі протягом його другого терміну, займаючи важливу посаду головного секретаря в уряді.

"Українська правда" в Threads

Теми: Японіясвіт
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