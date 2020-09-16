В Японии назначили нового премьера

Ёсихидэ Суга избран новым премьер-министром Японии вместо Синдзо Абэ.

Источник: CNN

Детали: Японский парламент в среду проголосовал за назначение 71-летнего главы правящей Либерально-демократической партии главой правительства. Бывший рабочий картонной фабрики и сын фермера стал лидером третьей по величине экономики мира.

Суга был избран лидером ЛДП в понедельник, набрав около 70% голосов, но ему все еще требовалась поддержка национального законодательного органа страны для того, чтобы он мог официально стать премьер-министром.

Новый премьер-министр объявит состав своего кабинета, прежде чем он будет приведен к присяге императором Нарухито в Императорском дворце в Токио в среду днем.

Кабинет министров, как ожидается, будет включать большое количество бывших назначенцев Абэ.

Синдзо Абэ, который дольше всех находился на посту премьер-министра Японии, в августе объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, связанных с колитом (заболеванием кишечника).

Суга был правой рукой бывшего японского лидера в течение почти 8 лет пребывания Абэ у власти в течение его второго срока, занимая важную должность главного секретаря в правительстве.