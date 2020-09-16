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У Чорне море увійшов гідрографічний корабель Королівських ВМС Британії

Середа, 16 вересня 2020, 10:46

У середу вранці в Чорне море увійшов гідрографічний корабель підтримки десантних та протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise, оснащений системами збору інформації.

Про це повідомив керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише "Європейська правда". 

За словами Клименка, корабель увійшов до Чорного моря о 08:50 за київським часом. 

Крім того, у середу очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Раніше до Чорного моря увійшли також французький розвідник Dupuy de Lôme (A759) та американський ракетний есмінець (DDG-80) USS Roosevelt.

Щонайменше 4 кораблі НАТО перебуватимуть у Чорному морі на тлі російських навчань Кавказ-2020, які відбудуться наприкінці вересня.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що у навчаннях візьмуть участь близько 80 тисяч осіб.

Україна відповість на проведення російських навчань стратегічним командно-штабним навчанням "Об'єднані зусилля - 2020", що пройде з 22-го по 25 вересня. Вперше до проведення будуть залучені військові підрозділи країн-членів НАТО.

Теми: ЄвропаЧорне море


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