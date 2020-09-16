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В Черное море вошел гидрографический корабль Королевских ВМС Великобритании

Среда, 16 сентября 2020, 10:46

В среду утром в Черное море вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, оснащенный системами сбора информации.

Об этом сообщил руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, пишет "Европейская правда".

По словам Клименко, корабль вошел в Черное море в 08:50 по киевскому времени.

Кроме того, в среду ожидается прибытие скоростного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

Ранее в Черное море вошли также французский разведчик Dupuy de Lôme (A759) и американский ракетный эсминец (DDG-80) USS Roosevelt.

Не менее 4 кораблей НАТО будут находиться в Черном море на фоне российских учений Кавказ-2020, которые состоятся в конце сентября.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие около 80 000 человек.

Украина ответит на проведение российских учений стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия - 2020", которые пройдут с 22 по 25 сентября. Впервые к проведению будут привлечены военные подразделения стран-членов НАТО.

Темы: ЕвропаЧерное море


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