З березня від COVID-19 у світі померли 366 журналістів

Щонайменше 366 журналістів померли у результаті інфікування коронавірусом у 47 країнах з початку березня, ще 54 журналісти були вбиті у 2020 році.

Джерело: пресреліз міжнародної організації журналістів Press Emblem Campaign

Пряма мова генерального секретаря PEC Блеза Лемпена: "Пандемія COVID-19 продовжує забирати життя журналістів. Щонайменше 366 журналістів з 47 країн померли від коронавірусу з початку березня. Крім того, 54 журналісти були вбиті за різних обставин з січня. Таким чином загальна кількість загиблих журналістів – понад 400 осіб".

Деталі: Лемпен відзначив, що протягом останніх тижнів різке зростання кількості жертв коронавірусу фіксують в Індії.

У PEC повідомили, що за два місяці – з 1 липня до вересня – кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася.

Найбільше журналістів померло в Перу (82), Еквадорі (40), Індії (36) та Бангладеші (31). У Мексиці коронавірус забрав життя 26 представників медіа, у США – 20, у Бразилії – 19, у Пакистані – 10, у Болівії, Великій Британії та Нігерії – по 8, у Гондурасі – 7, у Нікарагуа – 6 , в Росії та Домініканській Республіці – по 5, та по 4 в Іспанії та Франції.

За регіонами – найбільше жертв COVID-19 серед журналістів у країнах Латинської Америки (205), в Азії (90), Європі (28), в Африці (22) та у Північній Америці (21).

Повідомляється, що фактична цифра жертв коронавірусу серед журналістів може бути вищою, оскільки деякі країни не повідомляють про їхню смерть, а підрахунок РЕС базується на інформації ЗМІ, національних асоціацій журналістів та кореспондентів РЕС.

Організація також засудила вбивство 54 інших журналістів з 1 січня по 10 вересня. Найнебезпечнішою країною для представників ЗМІ залишається Мексика (там 8 убитих), за нею йдуть Пакистан (7 вбитих) та Індія (6 вбитих).

РЕС закликала Раду з прав людини прийняти на цій сесії рішучу резолюцію щодо захисту журналістів, яка враховуватиме виклики в охороні здоров’я, з якими стикається професія, та неодноразові напади на свободу преси.

РЕС також закликав уряди різних країн звільнити всіх журналістів, які перебувають у в'язниці з політичних причин і яким загрожує небезпека через умови їх утримання.