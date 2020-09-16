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С марта от COVID-19 в мире умерли 366 журналистов

Среда, 16 сентября 2020, 11:09
С марта от COVID-19 в мире умерли 366 журналистов
Фото cosenzaduepuntozero.it

По меньшей мере 366 журналистов погибли в результате инфицирования коронавирусом в 47 странах с начала марта, еще 54 журналиста были убиты в 2020 году.

Источник: пресс-релиз международной организации журналистов Press Emblem Campaign

Прямая речь генерального секретаря PEC Блез Лемпен: "Пандемия COVID-19 продолжает уносить жизни журналистов. По меньшей мере 366 журналистов из 47 стран умерли от коронавируса с начала марта. Кроме того, 54 журналиста были убиты при разных обстоятельствах с января. Таким образом общее количество погибших журналистов – более 400 человек".

Детали: Лемпен отметил, что в последние недели резкий рост количества жертв коронавируса фиксируют в Индии.

В PEC сообщили, что за два месяца – с 1 июля до сентября – количество умерших от коронавируса журналистов удвоилось.

Больше всего журналистов умерли в Перу (82), Эквадоре (40), Индии (36) и Бангладеш (31). В Мексике коронавирус унес жизни 26 представителей медиа, в США – 20, в Бразилии – 19, в Пакистане – 10, в Боливии, Великобритании и Нигерии – по 8, в Гондурасе – 7, в Никарагуа – 6, в России и Доминиканской Республике – по 5, и по 4 в Испании и Франции.

По регионам – больше всего жертв COVID-19 среди журналистов в странах Латинской Америки (205), в Азии (90), Европе (28), в Африке (22) и в Северной Америке (21).

Сообщается, что фактическое число жертв коронавируса среди журналистов может быть выше, поскольку некоторые страны не сообщают об их смерти, а подсчет РЕС базируется на информации СМИ, национальных ассоциаций журналистов и корреспондентов РЕС.

Организация также осудила убийство 54 журналистов с 1 января по 10 сентября. Самой опасной страной для представителей СМИ остается Мексика (там 8 убитых), за ней следуют Пакистан (7 убитых) и Индия (6 убитых).

РЕС призвала Совет по правам человека принять на этой сессии решительную резолюцию по защите журналистов, которая будет учитывать вызовы в здравоохранении, с которыми сталкивается профессия, и неоднократные нападения на свободу прессы.

РЕС также призвала правительства разных стран освободить всех журналистов, которые находятся в тюрьме по политическим причинам и которым грозит опасность из-за условий их содержания.

Украинская правда
Темы: СМИкоронавирусубийствомир
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