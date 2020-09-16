Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Роботою Зеленського не задоволені понад 50% українців

Середа, 16 вересня 2020, 11:21
Роботою Зеленського не задоволені понад 50% українців

Роботою президента Володимира Зеленського не задоволені 57% українців, при цьому не довіряють президенту 53% респондентів.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 3-6 вересня

Дослівно: "35% опитаних задоволені діяльністю президента В.Зеленського, 57% – не задоволені.

Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%.

Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%".

 

Деталі: За результатами дослідження, найбільше серед органів центральної влади українці не задоволені роботою уряду (73%) та Верховної ради (76%).

 



Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 3-6 вересня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 2000 респондентів. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийопитуваннясоціологіяпрезидентрейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: