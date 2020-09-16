Роботою Зеленського не задоволені понад 50% українців

Роботою президента Володимира Зеленського не задоволені 57% українців, при цьому не довіряють президенту 53% респондентів.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 3-6 вересня

Дослівно: "35% опитаних задоволені діяльністю президента В.Зеленського, 57% – не задоволені.

Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 23%, не задоволені – 55%, не змогли оцінити – 23%.

Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені лише 14%, не задоволені – 59%, не змогли оцінити – 27%".

Деталі: За результатами дослідження, найбільше серед органів центральної влади українці не задоволені роботою уряду (73%) та Верховної ради (76%).





Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 3-6 вересня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 2000 респондентів. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.