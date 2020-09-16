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Работой Зеленского недовольны более 50% украинцев

Среда, 16 сентября 2020, 11:21

Работой президента Владимира Зеленского недовольны 57% украинцев, при этом не доверяют президенту 53% респондентов.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 3-6 сентября

Дословно: "35% опрошенных довольны деятельностью президента В.Зеленского, 57% - не удовлетворены.

Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны - 55%, затруднились оценить - 23%.

Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены - 59%, затруднились оценить - 27%".

 

Детали: По результатам исследования, больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%).

 

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 3-6 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования были опрошены 2000 респондентов. Методом личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопроссоциологияпрезидентрейтинг


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