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Рейтинг кандидатів у президенти: відрив Зеленського зменшується

Середа, 16 вересня 2020, 11:46
Рейтинг кандидатів у президенти: відрив Зеленського зменшується
Дмитро Ларін, УП

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, хоча його показник є найнижчим від початку каденції.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 3-6 вересня

Деталі: Зеленського готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився і має намір брати участь у голосуванні.

 

За представника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка могли б проголосувати 15,5% таких опитаних, п’ятого президента Украни Петра Порошенка готові підтримати 14% опитаних.

Рейтинг лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 9,3%, Ігоря Смешка – 6,4%, Олега Ляшка, Сергія Притули та Володимира Гройсмана – по 3,6%. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 14%.

Динаміка показує, що Зеленський втрачає електоральні бали,хоча його суперники не демонструють значного поступу.

 

Довідково: Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 3-6 вересня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитуваннясоціологія
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