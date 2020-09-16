Рейтинг кандидатов в президенты: отрыв Зеленского уменьшается

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, хотя его показатель является самым низким с начала каденции.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 3-6 сентября

Детали: Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

За представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, пятого президента Украны Петра Порошенко готовы поддержать 14% опрошенных.

Рейтинг лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко - 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулы и Владимира Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Динамика показывает, что Зеленский теряет электоральные баллы, хотя его соперники не демонстрируют значительного прогресса.

Справка: Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 3-6 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.