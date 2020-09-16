Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рейтинг кандидатов в президенты: отрыв Зеленского уменьшается

Среда, 16 сентября 2020, 11:46
Дмитрий Ларин, УП

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, хотя его показатель является самым низким с начала каденции.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 3-6 сентября

Детали: Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

 

За представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных, пятого президента Украны Петра Порошенко готовы поддержать 14% опрошенных.

Рейтинг лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,3%, Игоря Смешко - 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулы и Владимира Гройсмана - по 3,6%. Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Динамика показывает, что Зеленский теряет электоральные баллы, хотя его соперники не демонстрируют значительного прогресса.

 

Справка: Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 3-6 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопроссоциология


powered by lun.ua
Главное сегодня

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета

МИД требует от России разъяснений из-за заявления о нормандском саммите

Нефедов идет в Киевсовет от "Голоса"

COVID в Украине: за сутки – рекордные количества и смертей, и выздоровлений

обновлено"Слуги народа" выдвинули Степанова первым в списке в Одесский облсовет

На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения накануне

Все новости...
Зеленский
Работой Зеленского недовольны более 50% украинцев
Зеленский отмечает, что "Северный поток-2" является вызовом энергобезопасности всей Европы
Зеленский: Мы все осуждаем покушение на Навального и ждем деталей
Последние новости
13:01
В Днепре начали строить новый аэропорт
12:54
Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета
12:52
В армии еще одна смерть от COVID-19
12:41
Как получить хирургическую помощь бесплатно и куда обращаться, если с вас требуют деньги за операцию. Объясняет НСЗУ
12:23
Ни один газопровод не способен изменить поведение России - президент Еврокомиссии
12:18
В Минэкономики планируют запретить импорт картофеля из РФ
12:09
Суд вынес приговор "минеру", который сорвал сотню судебных заседаний в Киеве
12:07
В Киеве за сутки от коронавируса умерли 8 человек
12:04
В Раде появилось постановление о ВСК, которая будет заниматься спецоперацией по "вагнеровцам"
11:59
45% процентов украинцев считают, что власть оптимально борется с COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!