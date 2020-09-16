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Президентка Єврокомісії пропонує відмовитися від консенсусу в голосуванні щодо санкцій

Середа, 16 вересня 2020, 11:54

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала відмовитись від принципу консенсусу у голосуванні щодо санкцій, аби пришвидшити можливість Євросоюзу реагувати на порушення прав людини чи міжнародного права. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це фон дер Ляєн сказала у зверненні "Про стан Союзу", з яким щороку виступають глави комісії в Європейському парламенті.

"Ми маємо кидати виклик порушенням прав людини, де б вони не відбулися – чи то у Гонконзі, чи то у Європі", - сказала президентка Європейської комісії. 

Вона підкреслила, що інша думка всередині ЄС дозволена. Втім, за словами фон дер Ляєн, це призводить до повільного реагування Євросоюзу. 

"Але що затримує нас? Чому навіть прості заяви ЄС затримуються, вихолощуються чи стають заручниками інших мотивів? Коли країни-члени говорять, що ЄС надто повільний, я відповідаю – то проявіть сміливість і давайте перейдемо до голосування кваліфікованою більшістю щонайменше у питаннях дотримання прав людини та імплементації санкцій!" - заявила фон дер Ляєн.

Підкреслимо, що члени Європарламенту зустріли цю заяву оплесками.

Як відомо, процес схвалення санкцій у ЄС передбачає ухвалення рішення за принципом консенсусу - тобто всі держави-члени повинні дати свою згоду. 

Зараз Євросоюз перебуває у процесі підготовки персональних санкцій щодо представників білоруського режиму. Але, за даними ЗМІ, Кіпр заявив, що не схвалить санкції, якщо держави-члени також не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря.

Також, за даними ЗМІ, Кіпр блокує санкції ЄС за Керченський міст і кібератаки на Бундестаг.

Теми: санкції


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