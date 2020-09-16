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Президент Еврокомиссии предлагает отказаться от консенсуса в голосовании по санкциям

Среда, 16 сентября 2020, 11:54

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от принципа консенсуса в голосовании по санкциям, чтобы ускорить возможность блока реагировать на нарушения прав человека или международного права.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом фон дер Ляен сказала в обращении "О положении Союза", с которым ежегодно выступают главы комиссии в Европейском парламенте.

"Мы должны бросать вызов нарушением прав человека, где бы они не состоялись - или в Гонконге, или в Европе", - сказала президент Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что другое мнение внутри ЕС разрешено. Впрочем, по словам фон дер Ляйен, это приводит к медленному реагированию Евросоюза.

"Но что задерживает нас? Почему даже простые заявления ЕС задерживаются, выхолащиваются или становятся заложниками других мотивов? Когда страны-члены говорят, что ЕС слишком медленный, я отвечаю - то проявите смелость и давайте перейдем к голосованию квалифицированным большинством хотя б в вопросах соблюдения прав человека и имплементации санкций!" - заявила фон дер Ляйен.

Подчеркнем, что члены Европарламента встретили это заявление аплодисментами.

Как известно, процесс одобрения санкций в ЕС предусматривает принятие решения по принципу консенсуса - то есть все государства-члены должны дать свое согласие.

Сейчас Евросоюз находится в процессе подготовки персональных санкций в отношении представителей белорусского режима. Но, по данным СМИ, Кипр заявил, что не одобрит санкции, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря.

Также, по данным СМИ, Кипр блокирует санкции ЕС за Керченский мост и кибератаки на Бундестаг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкции
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