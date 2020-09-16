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Суд виніс вирок "мінеру", який зірвав сотню судових засідань у Києві

Середа, 16 вересня 2020, 12:09
Суд виніс вирок мінеру, який зірвав сотню судових засідань у Києві

4,5 років за ґратами проведе "мінер", який зірвав понад 100 засідань в Оболонському райсуді Києва.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Під час судового розгляду підсудний визнав вину, щиро покаявся та вибачився за вчинені жарти".

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2018 по березень 2019 року до правоохоронних органів надійшло декілька неправдивих повідомлень про "замінування" приміщення Оболонського районного суду міста Києва, за наслідками яких було зірвано понад 100 судових засідань.

У ході розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції та Лівобережним відділом МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, особу "мінера" вдалося встановити.

Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді міста Києва. Шляхом "замінування" суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

Подільський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив остаточне покарання - 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

Теми: Київпрокуратурасуд
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