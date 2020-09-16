Суд вынес приговор "минеру", который сорвал сотню судебных заседаний в Киеве

4,5 года за решеткой проведет "минер", который сорвал более 100 заседаний в Оболонском райсуде Киева.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину, искренне раскаялся и извинился за совершенные шутки".

Детали: Досудебным расследованием установлено, что декабрь 2018 по март 2019 в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о "заминировании" помещения Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

В ходе расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГРО ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, личность "минера" ​​удалось установить.

Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде города Киева. Путем "заминирования" суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.

Подольский районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил окончательное наказание - 4 года 6 месяцев лишения свободы.