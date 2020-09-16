В Україні вшановують пам’ять загиблих українських журналістів

В Україні триває тиждень вшанування журналістів, які загинули при виконанні професійних обов’язків.

Джерело: голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко у Facebook

Деталі: За його словами, до дня пам’яті українських журналістів, який відзначається у третю п’ятницю вересня, та з нагоди 16 вересня, дня викрадення засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе, Національна спілка журналістів та обласні організації запрошують колег до участі у пам’ятних заходах, організованих у Києві та регіонах.

16 вересня відбудеться відкриття меморіальної дошки Гонгадзе на фасаді центрального офісу НСЖУ по вул. Хрещатик, 27-а у , що Києві. Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада. Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Маркуш; робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе. Також 16 вересня о 21:40 на суспільному каналі "UA: Перший" відбудеться прем’єра фільму "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди".

На 17 вересня пам’ятні заходи заплановані в Одесі та Полтаві. Одеські журналісти планують зібратися біля могили вбитого у 1997 році редактора газети "Вечірня Одеса" Бориса Дерев’янка та вшанувати пам’ять загиблих колег. Полтавські журналісти, в свою чергу, проводять вшанування пам’яті та покладання квітів біля пам’ятного знаку на Алеї журналістів по вулиці Ватутіна.

18 вересня колеги з Івано-Франківщини зберуться на Алеї пам’яті журналістів Прикарпаття, неподалік Івано-Франківська, для відкриття другої меморіальної дошки пам’яті журналістів Прикарпаття. Також в ефірі регіональних теле- та радіомовників будуть розміщені сюжети, присвячені Дню пам’яті українських журналістів. У цей же день журналісти Черкащини зберуться біля могили Вадима Комарова на Першому міському кладовищі Черкас, згадати добрим словом, покласти квіти, запалити свічки на місці його спочинку та могилах незабутніх колег. А у Корсунь-Шевченківському Черкаської області журналісти зберуться на акцію вшанування коло могили закатованого у 2014 році Василя Сергієнка.

Спілчани Дніпропетровської області запланували панахиди за померлими та загиблими представниками преси, покладання квітів до пам’ятних дошок та могил видатних журналістів області. Також, в офісі Дніпропетровської обласної організації НСЖУ відкрито фотовиставку "Життя – як фотоспалах…" пам’яті Анатолія Красножона.

Колеги із Запорізької області проводять естафету пам’яті запорізьких журналістів. Заходи проходять протягом тижня. Під час їх проведення журналісти в своїх творчих колективах згадують про запорізьких журналістів, про Георгія Гонгадзе, говорять про відповідальність і відданість професії, про обов’язок говорити суспільству і людям правду. Розпочинає цей захід колектив найтиражнішої в області незалежної газети "МИГ". Аналогічні акції проводять колективи газет "Таврія" з Токмака, "Рідний край" (Більмацький район), естафету пам’яті приймають Оріхів, Мелітополь, інші журналістські колективи.

Член правління Харківської обласної організації Національної спілки журналістів Людмила Морозова разом із колегами до 20-річниці вбивства Гонгадзе опублікували у відкритому доступі двосерійний документальний фільм "Дві материнські сльози на дві держави" у якому мати Георгія Леся Гонгадзе розповідає материнську правду про життєвий шлях Гіві, а також акцентує увагу на виснажливих процедурах поховання, експертиз, розслідувань.

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