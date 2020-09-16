В Украине чествуют память погибших украинских журналистов

В Украине проходит неделя чествования журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Источник: глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook

Детали: По его словам, ко дню памяти украинских журналистов, который отмечается в третью пятницу сентября, и по случаю 16 сентября, дня похищения основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, Национальный союз журналистов и областные организации приглашают коллег к участию в памятных мероприятиях, организованных в Киеве и регионах.

16 сентября состоится открытие мемориальной доски Гонгадзе на фасаде центрального офиса НСЖУ по ул. Крещатик, 27-а в Киеве. Изготовление доски инициировал Киевский городской совет. Автор мемориальной доски - скульптор Василий Маркуш; работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе. Также 16 сентября в 21:40 на общественном канале "UA: Перший" состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды".

На 17 сентября памятные мероприятия запланированы в Одессе и Полтаве. Одесские журналисты планируют собраться у могилы убитого в 1997 году редактора газеты "Вечерняя Одесса" Бориса Деревянко и почтить память погибших коллег. Полтавские журналисты, в свою очередь, проводят чествование памяти и возложение цветов возле памятного знака на Аллее журналистов по улице Ватутина.

18 сентября коллеги с Ивано-Франковщины соберутся на Аллее памяти журналистов Прикарпатья, неподалеку от Ивано-Франковска, для открытия второй мемориальной доски памяти журналистов Прикарпатья. Также в эфире региональных теле- и радиовещателей будут размещены сюжеты, посвященные Дню памяти украинских журналистов. В этот же день журналисты области соберутся у могилы Вадима Комарова на Первом городском кладбище Черкасс, помянуть добрым словом, возложить цветы, зажечь свечи на месте его упокоения и могилах незабываемых коллег. А в Корсунь-Шевченковском Черкасской области журналисты соберутся на акцию памяти возле могилы замученного в 2014 году Василия Сергиенко.

Союзники Днепропетровской области запланировали панихиды по умершим и погибшим представителями прессы, возложение цветов к памятным доскам и могилам выдающихся журналистов области. Также в офисе Днепропетровской областной организации НСЖУ открыта фотовыставка "Жизнь – как фотовыставка..." памяти Анатолия Красножона.

Коллеги из Запорожской области проводят эстафету памяти запорожских журналистов. Мероприятия проходят в течение недели. Во время их проведения журналисты в своих творческих коллективах вспоминают о запорожских журналистах Георгии Гонгадзе, говорят об ответственности и преданности профессии, о долге говорить обществу и людям правду. Начинает это мероприятие коллектив самой тиражной в области независимой газеты "МИГ". Аналогичные акции проводят коллективы газет "Таврия" из Токмака, "Родной край" (Бельмацкий район), эстафету памяти принимают Орехов, Мелитополь, другие журналистские коллективы.

Член правления харьковской областной организации Национального союза журналистов Людмила Морозова вместе с коллегами к 20-летию убийства Гонгадзе опубликовали в открытом доступе двухсерийный документальный фильм "Две материнские слезы на два государства", в котором мать Георгия Леся Гонгадзе рассказывает материнскую правду о жизненном пути Гиви, а также акцентирует внимание на изнурительных процедурах погребения, экспертиз, расследований.

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