В армії ще одна смерть від COVID-19

Станом на 16 вересня у Збройних силах зафіксували восьмий летальний випадок він коронавірусу, всього у ЗСУ хворіють на СOVID-19 630 осіб.

Джерело: пресслужба командування медсил ЗСУ

Дослівно: "У Збройних силах зафіксовано восьмий летальний випадок від коронавірусу.

Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 15 вересня помер військовослужбовець (Івано-Франківська область).

Військовослужбовець захворів гостро 19 серпня 2020 року та був госпіталізований до Івано-Франківської міської лікарні. Незважаючи на проведену терапію стан пацієнта погіршувався.

Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. Військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання. 15 вересня стан здоров’я хворого різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату".

Деталі: Станом на ранок 16 вересня в ЗСУ хворіє на коронавірус 630 осіб.

Всього за час пандемії у українській армії одужали 1637 осіб.

На ізоляції у ЗСУ перебуває 779 осіб. При цьому у 212 осіб термін самоізоляції закінчується у найближчі три доби.

За минулу добу, 15 вересня, у ЗСУ зареєстрували 31 новий випадок захворювання на COVID-19:

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовця, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Центральна міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська – 1 працівник ЗСУ).

Вдома перебуває 24 особи (Одеська область – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Харківська область – 3 військовослужбовця, Київська область – 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗСУ, Рівненська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області – по 1 військовослужбовцю, Тернопільська область – 4 працівника ЗСУ).

Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.