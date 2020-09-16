В армии еще одна смерть от COVID-19

По состоянию на 16 сентября в Вооруженных силах зафиксировали восьмой летальный случай от коронавируса, всего в ВСУ на СOVID-19 болеют 630 человек.

Источник: пресс-служба командования медсил ВСУ

Дословно: "В Вооруженных силах зафиксировано восьмой летальный случай от коронавируса.

Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область).

Военнослужащий заболел остро 19 августа 2020 года и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию состояние пациента ухудшалось.

Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата".

Детали: По состоянию на утро16 сентября в ВСУ болеет на коронавирус 630 человек.

Всего за время пандемии в украинской армии выздоровели 1637 человек.

На изоляции в ВСУ находится 779 человек. При этом в 212 человек срок самоизоляции заканчивается в ближайшие трое суток.

За прошедшие сутки, 15 сентября, в ВСУ зарегистрировали 31 новый случай заболевания COVID-19:

Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащего, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Центральная городская клиническая больница г. Ивано -Франковска - 1 работник ВСУ).

Дома находится 24 человека (Одесская область - 4 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Харьковская область - 3 военнослужащих, Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области - по 1 военнослужащему, Тернопольская область - 4 работника ВСУ).

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.