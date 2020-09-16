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В Україні різко похолодає

Середа, 16 вересня 2020, 13:16
В Україні різко похолодає
Фото unsplash.com

В Україну йде похолодання, у четвер місцями дощі, у п'ятницю в західних і північних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: В ніч проти четверга в Україні без опадів, вдень в західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, на крайньому сході країни 4-9° тепла; вдень 25-30°, в західних областях 19-24°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в ніч на 17 вересня без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 17 вересня найвища температура вдень була 30,9° у 2017 році, найнижча вночі 0,9° в 1888 році.

18 вересня в Україні очікується різке зниження температури: у західних і північних областях вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла, на решті території вночі 9-14° тепла, вдень 15- 20°.

Без опадів, лише вночі на півночі і північному сході невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві в п'ятницю також очікується різке похолодання: вночі 6-8 ° тепла, вдень 12-14, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с.

Теми: погода
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