В Украине резко похолодает

В Украину идет похолодание, в четверг местами дожди, в пятницу в западных и северных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ночь на четверг в Украине без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, на крайнем востоке страны 4-9° тепла; днем 25-30 °, в западных областях 19-24 °.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.



В Киеве в ночь на 17 сентября без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью 13-15°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 сентября самая высокая температура днем была 30,9° в 2017 году, самая низкая ночью 0,9° в 1888 году.



18 сентября в Украине ожидается резкое снижение температуры: в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла, на остальной территории ночью 9-14° тепла, днем 15-20°.

Без осадков, лишь ночью на севере и северо-востоке небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



В Киеве в пятницу также ожидается резкое похолодание: ночью 6-8° тепла, днем 12-14, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

